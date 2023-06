Bomba d'acqua mette in ginocchio diversi comuni: le immagini sono virali

Come segnalato da numerosi cittadini la bomba d’acqua che ha colpito ieri, domenica 11 giugno, i comuni in prossimità dell’area vesuviana ha creato enormi disagi a causa degli allagamenti. A Cercola, in particolare, diverse strade hanno subito danni ingenti, come nella zona tra Viale Primo Carnera e Viale Shellembrid dove il manto stradale è completamente saltato. Anche a Casalnuovo, per diverse ore, le strade sono state impraticabili.

"Ogni volta che andiamo incontro al maltempo non possiamo subire danni, disagi e sperare di evitare le tragedie solo grazie alla fortuna. Manca completamente la manutenzione ordinaria delle strade e delle strutture, il territorio è totalmente impreparato ad affrontare i cambiamenti climatici e i fenomeni atmosferici intensi. Senza un piano su larga scala di messa in sicurezza, le strade dissestate saranno soltanto il minore dei problemi.”, ha detto Borrelli che ha postato alcune immagini.