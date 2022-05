Bomba a mano trovata in un terreno: la scoperta

Una bomba a mano inesplosa è stata trovata in un fondo agricolo ad Agerola, in provincia di Napoli. È stato il proprietario del fondo a trovarla e ad allertare i carabinieri della stazione di Agerola, che hanno posto in sicurezza l'area e richiesto l'intervento di personale specializzato.

La bomba è stata fatta brillare dai militari specializzati del 21° reggimento genio guastatori di Caserta. Nessuna persona è rimasta ferita.