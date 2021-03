Coronavirus, 336 i positivi a Napoli: sette i nuovi ricoveri in ospedale (uno in terapia intensiva)

Sono 336 i nuovi positivi a Napoli nelle ultime 24 ore. Il 27% è sintomatico. Sette i nuovi ricoveri in ospedale, uno in terapia intensiva. Un decesseo

Bollettino

su + 336 nuovi positivi di competenza ASL Napoli 1 Centro

+ 245 asintomatici (72,92%), + 91 sintomatici (27,08%)

complessivamente su 2.600 tamponi (positivi 12,92 %)

+336 nuovi positivi

+ 207 guariti

+ 7 ricovero in ospedale

+ 1 ricovero in terapia intensiva

+328 in isolamento domiciliare

+ 1 deceduto

Covid Center Ospedale del mare..………….. . terapia intensiva….…… 8 / + 2 rispetto a ieri (attivi 16 p.l.)

Ospedale del mare (ex day surgery)…..….… . subintensiva……..….… 8 / + 0 rispetto a ieri (attivi 8)

. degenza…………..…… 35 / - 3 rispetto a ieri (attivi 39 p.l.)

Covid Residence Ospedale del mare…..…… . ospiti………………..… 0 / + 0 rispetto a ieri (chiuso)

Covid Center Loreto mare………………...… . degenza…………..…… 32 / - 2 rispetto a ieri (attivi 50 p.l.)

. terapia sub-intensiva….. 20/ + 1 rispetto a ieri (attivi 20 p.l.)

Covid Center San Giovanni Bosco………..… . degenza…………..…… 33 / - 1 rispetto a ieri (attivi 39 p.l.)

degenza specialistica….. ortopedia… 4/ - 1 rispetto a ieri (attivi 6)

ginec/ostet. 3/ + 2 rispetto a ieri (attivi 6)

nido……. 1/ + 1 rispetto a ieri (attivi 6)

chirurgia…. 6/ - 1 rispetto a ieri (attivi 15)

cardiologia. 2/ + 2 rispetto a ieri (attivi 8)

UTIC…….. 1/ - 2 rispetto a ieri (attivi 4)

dati complessivi ore 24,00 del 11 marzo 2021

¨ positivi…………..………...….... 51.883

i seguenti dati possono interessare lo stesso paziente più volte secondo la necessità di indicare lo stato delle condizioni

• guariti….…………..……..…... 44.930

• clinicamente guariti…….…..... 0

• asintomatici…………..….…... 22.466

• deceduti…………………....…. 1.314

¨ assistiti a domicilio……….…… 1.602

• attuali….…………..……..…... 219