Coronavirus, oltre 1200 nuovi positivi a Napoli e 5 morti negli ultimi due giorni

Sono 1224 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati a Napoli negli ultimi due giorni. E' quanto si evince dai numeri della pandemia in città diffusi dal Comune sulla base dei dati dell'Asl Napoli 1 Centro.

5 sono i nuovi decessi registrati rispetto al bollettino diffuso lunedì 2 novembre, che fanno salire il totale a 204 morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Cresce di molto il dato delle nuove guarigioni, 270 in più rispetto a due giorni fa.

Sono 12.235 le persone residenti a Napoli attualmente positive al Covid-19. 286 di queste sono ricoverate in ospedale, di cui 26 in terapia intensiva. 11949 sono quelle in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda i dati delle sole ultime 24 ore, sono 749 i nuovi positivi di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro, su un totale di 4493 tamponi analizzati.