Coronavirus, quasi 900 nuovi casi di positività nella città di Napoli negli ultimi due giorni

Sono 890 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati tra i residenti nella città di Napoli negli ultimi due giorni. E' quanto emerge dal bollettino diffuso in serata dal Comune sulla base dei dati del contagio da Coronavirus dell'Asl Napoli 1 Centro.

Il bilancio delle vittime nel capoluogo campano passa da 246 a 338, per via di un ricalcolo dell'Asl su decessi avvenuti da settembre ad oggi e registrati solo negli ultimi giorni. Di tali pazienti deceduti - rende noto il Comune di Napoli nel bollettino - l’80% risulta avere un’età superiore agli 80 anni e il 93% del totale risulta essere deceduto durante l’isolamento domiciliare.

Attualmente le persone residenti a Napoli e positive al Covid sono 15.471, delle quali 15.112 sono in isolamento domiciliare e 359 ricoverate in ospedale (39 in terapia intensiva). 402, invece, sono i nuovi guariti.

Il prossimo bollettino cittadino sarà diffuso dal Comune venerdì 13 novembre.