Coronavirus, sempre alto il numero di contagi in Campania: sette nuovi ricoveri in ospedale (1 in intensiva)

(*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri

Resta alto il numero di positivi in Campania, 543 nelle ultime 24 ore. Confermato dunque il trend di ieri. Tre i decessi. Sette nuovi ricoveri in ospedale.

L'ultimo bollettino Covid in Campania. Da registrare anche 3 decessi