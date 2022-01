Covid, quasi 14mila nuovi positivi: indice oltre il 10 per cento

Scende leggermente il numero dei contagi in Campania: sono 13.888 i nuovi casi Covid a fronte dei 14.587 dell'ultimo bollettino del 2021. Ma scende anche il numero dei tamponi: 132.821 contro 146.881. Il che non è una buona notizia perché vuol dire che hanno contratto il virus 10,5 persone ogni 100 test, rispetto al precedente dato di 9,5.

Numeri che si aggiungono al dato dei ricoveri, ancora in aumento. Sette posti letto occupati in più in terapia intensiva, undici quelli destinati al ricovero ordinario. Tre i decessi nelle ultime 48 ore, cui se ne aggiunge un altro avvenuto nei giorni scorsi ma registrato solo ieri.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 del 31 dicembre 2021)



Positivi del giorno: 13.888

Test: 132.821

Deceduti: 3 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 55 (+7)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 686 (+11)