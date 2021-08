Covid, oltre 500 nuovi positivi in Campania: 4 morti nelle ultime 48 ore

Sono 526 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 8609 tamponi molecolari analizzati (rapporto positivi/tamponi molecolari al 6,1%). Questo è quanto emerge dai dati del consueto bollettino quotidiano di aggiornamento sull'emergenza Coronavirus diffuso dall'Unità di Crisi regionale.

Si aggrava ancora di cinque unità il bilancio dei morti: quattro decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, uno in precedenza ma registrato ieri.

"In Campania siamo oggi a 526 positivi. Tra i positivi ci sono anche cittadini vaccinati con due dosi da più di 15 giorni. 9 vaccinati positivi su 10, però, sono asintomatici. Chi non è vaccinato, invece, va quasi sempre in ospedale. Completare la vaccinazione significa evitare problemi seri", le parole del Presidente della Regione Vincenzo De Luca nel corso del suo consueto intervento del venerdì pomeriggio in diretta sui social.

Il riepilogo dei dati

Positivi del giorno: 526

Tamponi molecolari del giorno: 8.609

Tamponi antigenici del giorno: 7.613

Deceduti: 4 nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri?