Covid, escalation di positivi in Campania: sono 670 i nuovi casi

Sale ancora, in maniera consistente, il numero dei positivi al Covid in Campania. Sono infatti ben 670 i nuovi casi registrati nella nostra regione nelle ultime 24 ore, a fronte di 7642 tamponi molecolari analizzati (rapporto positivi/tamponi molecolari all'8,76%). Questo è quanto emerge dai dati del consueto bollettino quotidiano di aggiornamento sull'emergenza Coronavirus diffuso dall'Unità di Crisi regionale.

Si aggrava di una unità il bilancio dei morti: si tratta di un decesso avvenuto in precedenza ma registrato ieri.

Il riepilogo dei dati

Positivi del giorno: 670

Tamponi molecolari del giorno: 7.642

Tamponi antigenici del giorno: 6.397

Deceduti: 0 nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri?