Coronavirus in Campania, forte crescita di casi e ricoveri: il bollettino di oggi

Quasi 10mila positivi anche oggi in Campania. Questi i dati diffusi dalla Regione a proposito del contagio da Covid-19 nel territorio di propria competenza. Le diagnosi emergono dall'analisi di circa 30mila test, con una percentuale di positivi pari al 32.94%, in pratica positivo un tampone effettuato su tre. In forte crescita anche i ricoveri, addirittura aumentati di 36 unità in sole 24 ore.

I dati del bollettino di oggi

Positivi del giorno: 9.946

di cui all'antigenico 9.171 e al molecolare 775

Test: 30.192

di cui antigenici 24.091 e molecolar: 6.101

Deceduti: 4 di cui 3 nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale e vaccinazioni

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 27 (+2 su ieri)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 453 (+36 su ieri)

