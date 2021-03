Bollettino vaccinazioni, dosi vicine al 100% per operatori sanitari e oss: in aumento anche per gli over 80

In Campania, come comunica l'Unità di Crisi, su dati aggiornati alle ore 12 del 29 marzo 2021, complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 554.488 cittadini. Di questi 242.020 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 796.508.

Somministrazioni con almeno una dose per il 94% per operatori sanitari e oss, per l'80% del personale scolastico e per l'81% delle forze dell'ordine. Ancora indietro (ma sono partite da pochi giorni) le vaccinazioni per le persone fragili, ferme al 32%.