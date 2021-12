Covid, nuovo record di diagnosi in Campania. Diciotto morti e ospedalizzazioni in crescita

È quello di oggi, martedì 28 dicembre, il bollettino regionale della Campania col maggior numero di contagi ad oggi per Coronavirus. Sono infatti 7.181 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in regione nelle ultime 24 ore.

Si tratta di un numero che sì emerge su di un totale di 104.533 test effettuati (altro record assoluto), ma la cui incidenza di diagnosi positive è particolarmente alta, al 6.86% (inferiore a quello di ieri 7.58%, che però era un dato meno indicativo dato il numero esiguo di tamponi considerato).

Molte anche le vittime, 18, delle quali quattro registrate soltanto ieri. Un ultimo dato preoccupante sono le ospedalizzazioni: se ne contano 18 in più di ieri, quando se ne contavano già 21 in più del giorno precedente. Per un trend che pare in crescita a questo punto preoccupante.

I dati del bollettino di oggi

Positivi del giorno: 7.181

Test: 104.533

Deceduti: 18 di cui 4 in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale e campagna vaccinale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 35 (-1)

Posti letto di degenza disponibili tra offerta pubblica e privata: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 534 (+18 su ieri)

I dati sulle vaccinazioni, infine, sono disponibili a questo link.