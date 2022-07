Bollettino Covid in Campania, un tampone su cinque positivo. Tre le nuove vittime

La Regione Campania ha diffuso il nuovo bollettino sulla situazione Covid nel territorio di sua competenza, questo aggiornato come di consueto alle 23.59 del giorno precendente, in questo caso di ieri 23 luglio 2022.

I dati sono in linea con quelli del bollettino di ieri. La percentuale di test positivi resta alta (20.77, ieri era 20.92), minime variazioni anche per quanto riguarda i posti letto occupati.

Tre persone hanno perso la vita nelle ultime 48 ore a causa delle complicazioni del virus.

I dati del bollettino odierno

Positivi del giorno: 5.835

di cui all'antigenico 5.402 e al molecolare 433

Test 28.089

di cui antigenici 23.213 e molecolari 4.876

Deceduti 3

Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 31 (-4 rispetto al bollettino di ieri)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 688 (+7 rispetto al bollettino di ieri))