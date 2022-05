Covid, buone notizie: ancora ricoveri e casi in calo. Nell'ultimo bollettino una sola vittima

La Regione Campania ha diffuso i dati riguardanti il contagio da Covid-19 aggiornati alle 23.59 di ieri 21 maggio. Anche oggi si tratta di numeri che fanno guardare con ottimismo ai giorni a venire. I positivi scendono ancora e sono 2.080, così come diminuiscono i ricoverati: ci sono ulteriori tre persone in meno in terapia intensiva rispetto al bollettino precedente e 34 ricoveri ordinari Covid in meno.

Anche il numero delle vittime è finalmente in calo, con l'ultimo report regionale che ne registra soltanto una.

I dati del bollettino del giorno

Positivi del giorno: 2.080

di cui all'antigenico 1.884 e al molecolare 196

Test: 17.540

di cui antigenici 12.879 e molecolari 4.661



Deceduti: 1

Report posti letto su base regionale e campagna vaccinale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 585

Posti letto di terapia intensiva occupati: 30 (-3 rispetto a ieri)

Posti letto di degenza disponibili tra posti letto Covid e offerta privata: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 468 (-34 rispetto a ieri)

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili a questo link.