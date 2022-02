Covid in Campania, il bollettino: meno vittime e ricoveri, 6mila nuove diagnosi

L'Unità di crisi della Regione Campania ha diffuso il nuovo bollettino ordinario sull'emergenza Covid. Sono 6.059 le nuove diagnosi emerse dall'analisi di 44.991 tamponi tra antigenici e molecolari, per una percentuale di positivi pari al 13.46 dei test totali. Si tratta di un dato in linea con quello dei giorni scorsi e lievemente più alto di ieri quando l'incidenza è stata riportata al 12.50%.

Sono state 11 (ieri erano 20) le nuove vittime, di cui 8 nelle ultime 48 ore e 3 decedute in precedenza ma registrate ieri.

In calo, come del resto da diversi giorni a questa parte, anche i ricoveri e gli ingressi in terapia intensiva.

I dati del bollettino di oggi

Positivi del giorno: 6.059

di cui all'antigenico 4.813 e al molecolare 1.246

Test: 44.991

di cui antigenici 30.330 e molecolari 14.661

Deceduti 11, di cui 8 nelle ultime 48 ore e 3 deceduti in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale e campagna vaccinale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 65 (-4 su ieri)

Posti letto di degenza disponibili tra offerta pubblica e privata: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.098 (-17 su ieri)

Infine, i dati sulle vaccinazioni sono disponibili a questo link.

I dati del Gimbe

La fondazione Gimbe ha oggi reso noti i dati sull'ultima settimana di emergenza Covid in Campania.

Nella settimana compresa tra il 9 e il 15 febbraio si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (2.944) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-27,1%) rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (25,8%), mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (8%) occupati da pazienti Covid.

L'elenco dei nuovi casi per 100mila abitanti nell'ultima settimana suddivisi per provincia fa emergere che a Salerno ci sono stati 854 nuovi contagi ogni 100mila abitanti, a Caserta 813, a Napoli 771, a Benevento 617 e 568 nella provincia di Avellino.

Nella regione la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 79,5% (a fronte di una media italiana del 82,4%) a cui si deve aggiungere un ulteriore 3,4% (media Italia 2,9%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è dell'84,4% (media Italia 85,7%). La popolazione di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 22,7% (media Italia 25,4%) a cui aggiungere un ulteriore 10,1% (media Italia 10,7%) solo con prima dose.