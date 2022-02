Covid, il bollettino della Campania: ricoveri ancora in calo, 20 i decessi registrati

L'Unità di crisi della Regione Campania ha diffuso il nuovo bollettino ordinario sull'emergenza Covid. Sono 5.813 le nuove diagnosi emerse dall'analisi di 46.499 tamponi tra antigenici e molecolari, per una percentuale di positivi pari al 12.50 dei test totali. Si tratta di un dato in linea con quello dei giorni scorsi (ieri l'incidenza era al 13.15%).

Sono state 20 (ieri erano 26) le nuove vittime, di cui 17 nelle ultime 48 ore e 3 decedute in precedenza ma registrate ieri. Infine, ancora novità positive per quanto riguarda l'occupazione - in netto calo - dei posti letto nei reparti di degenza ordinaria Covid.

I dati del bollettino di oggi

Positivi del giorno: 5.813

di cui: positivi all'antigenico 4.428, positivi al molecolare 1.385

Test: 46.499

di cui: antigenici 29.806, molecolari 16.693

Deceduti: 20, di cui 17 nelle ultime 48 ore e 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale e campagna vaccinale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 69 (+4 su ieri)

Posti letto di degenza disponibili tra offerta pubblica e privata: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.115 (-40 su ieri)

Infine, i dati sulle vaccinazioni sono disponibili a questo link.