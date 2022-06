Bollettino Covid, casi in crescita: positivo un tampone su cinque

La Regione Campania ha pubblicato il consueto bollettino ordinario sulla situazione epidemiologica del Covid-19 nel territorio di competenza. Le nuove diagnosi alle 23.59 di ieri 13 giugno sono 3.833 a fronte di 18.921 test effettuati, per un tasso di positività pari al 20.25%.

Sostanzialmente invariata la situazione negli ospedali, con una persona in meno ricoverata in terapia intensiva rispetto a ieri e tre in più nei reparti di degenza ordinaria Covid.

I dati del bollettino di oggi

Positivi del giorno: 3.833

di cui all'antigenico 3.597 e al molecolare 236



Test: 18.921

di cui antigenici 14.686 e molecolari 4.235

Deceduti: 2

Report posti letto su base regionale e vaccinazioni

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 579

Posti letto di terapia intensiva occupati: 14 (-3 su ieri)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 291 (+1 su ieri)

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili a questo link.