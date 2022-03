Covid, 4 morti nelle ultime 48 ore in Campania: il rapporto positivi/tamponi sfiora il 16%

Sono 5.001 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore. E' questo il dato che emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Unità di crisi regionale.

Di questi, 4.115 sono risultati positivi attraverso il test antigenico, mentre 886 a quello molecolare. 31.759 i test in totale analizzati, di cui 22.030 antigenici e 9.729 molecolari. Il rapporto positivi/tamponi è al 15,75%.

Cresce di 6 unità il bilancio dei decessi: 4 nelle ultime 48 ore, 2 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Variazioni sensibili nel dato dei posti letto occupati in terapia intensiva rispetto al bollettino del giorno precedente (da 26 a 25), ed in quello relativo ai posti letto occupati in degenza ordinaria (da 544 a 545).

I dati nel dettaglio

Positivi del giorno: 5.001 (*)

di cui:

Positivi all'antigenico: 4.115

Positivi al molecolare: 886(*)

I dati tengono conto dell'aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.



Test: 31.759

di cui:

Antigenici: 22.030

Molecolari: 9.729

Deceduti: 4 nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 631

Posti letto di terapia intensiva occupati: 25

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e offerta privata)

Posti letto di degenza occupati: 545