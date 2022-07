Covid, situazione in miglioramento: circa 6mila casi con incidenza al 20%

La Regione Campania ha diffuso il bollettino di oggi sulla pandemia da Coronavirus, con i dati aggiornati alle 23.59 di ieri 26 luglio 2022. Si abbassano, rispetto a ieri, sia i casi (addirittura non molto più della metà) che la percentuale di tamponi positivi (20.01 oggi contro 21.44 ieri). Migliore anche la situazione negli ospedali con tre posti letto liberi in più in terapia intensiva e sette in più nei reparti Covid ordinari.

I dati del bollettino odierno

Positivi del giorno: 5.887

di cui all'antigenico 5.518 e al molecolare 369

Test: 29.419

di cui antigenici 24.088 e molecolari 5.331

?Deceduti: 5. Di questi 3 nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 30 (-3 rispetto a ieri)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 659 (-7)