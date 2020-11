Covid-19, i dati a Napoli: 110 persone in meno in isolamento ma 3 nuove vittime

Sono 223, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi al Coronavirus di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro. Emergono dall'analisi di 1.876 tamponi (positivi 11,89%), di cui 554 analizzati in laboratori privati (positivi 14,62%).

Dei tamponi positivi, 81 sono stati eseguiti da laboratori privati su richiesta diretta e senza oneri a carico della sanità regionale. Sono asintomatici in 80 e sintomatici in uno.

Sono invece 87 i positivi emersi da tamponi eseguiti da USCA (Napoli). Sono contatti stretti di positivi, e al momento si stanno testando ulteriori loro contatti stretti.

Il numero dei tamponi effettuati su richiesta del medico di base e risultati positivi è invece pari a 7.

Sei positivi si devono invece a screening di strutture varie: sanitarie pubbliche e private, enti pubblici, forze dell'ordine. A domicilio sono 26 i tamponi risultati positivi (tutti sintomatici). Infine, ulteriori 16 tamponi positivi derivano da screening preventivo in accesso a strutture sanitarie.

Gli altri numeri diffusi dall'Asl: +331 guariti, -4 ricoveri in ospedale, -1 i ricoveri in terapia intensiva, -110 in isolamento domiciliare, 3 i deceduti nelle ultime 24 ore.

La situazione degli ospedali

Il Covid center dell'Ospedale del mare ha in terapia intensiva 19 persone (-1 su ieri), con attivi 30 posti letto. In subintensiva ci sono 8 pazienti (nessuno in più) su 8 posti letto attivi. I degenti sono 39 su 39 posti letto attivi.

Nel Covid Residence Ospedale del mare gli ospiti sono 9 (due in meno di ieri) con attive 84 stanze (uso singolo o doppio).

Il Covid center del Loreto mare ha in degenza 41 pazienti (+1 su ieri), 50 i posti letto attivi. In terapia subintensiva ci sono 14 pazienti (+ 1 su ieri) con 20 posti letto attivi.

Infine, il Covid Center San Giovanni Bosco ha in degenza 24 persone, -2 rispetto a ieri, con attivi 40 posti letto.

I dati in Campania

L'Unità di crisi della Regione Campania ha reso noto il nuovo bollettino sull'epidemia Covid. Sono 1626 i nuovi positivi su poco più di 14mila tamponi effettuati. L'incidenza tra contagi e tamponi scende all'11.3%, mentre sono 42 i nuovi decessi registrati in regione.