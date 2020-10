Coronavirus, 845 nuovi casi di positività a Napoli in due giorni e 7 decessi

Sono 845 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nella città di Napoli negli ultimi giorni, rispetto al bollettino di mercoledì 21 ottobre. E' quanto emerge dai numeri diffusi quest'oggi dal Comune sul contagio nel capoluogo campano, sulla base dei dati forniti dall'Asl Napoli 1 Centro.

Rispetto a mercoledì scorso sono stati registrati anche 7 nuovi decessi, che salgono da 171 a 178. Da registrare anche 88 nuovi guariti.

Sono 6952 le persone attualmente positive a Napoli, per un totale di 9595 contagi registrati nella città partenopea dall'inizio della pandemia ad oggi.

185 sono i ricoverati in ospedale, 16 dei quali si trovano attualmente in terapia intensiva. 6767 le persone che sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo bollettino cittadino sarà diffuso lunedì 26 ottobre.