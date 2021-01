Coronavirus, oltre 200 nuovi positivi a Napoli: scende il dato dei ricoveri in ospedale

I dati diffusi dall'Asl Napoli 1 Centro: oltre 13mila le persone attualmente in isolamento domiciliare

Sono 216 i nuovi positivi a Napoli registrati nelle scorse 24 ore. E' quanto si apprende dai dati diffusi oggi dall'Asl Napoli 1 Centro. 3128 i test analizzati, con un rapporto positivi/tamponi del 6,9%.

147 sono le nuove guarigioni. Scendono i ricoveri in ospedale (-17) e quelli in terapia intensiva (-1). Deceduta una persona al Loreto Mare. Altri 9 decessi, avvenuti nel periodo dal 3 al 15 gennaio, sono stati aggiunti al computo totale delle vittime. Oltre 13mila sono le persone attualmente in isolamento domiciliare.

La situazione nelle strutture sanitarie cittadine

- Covid Center Ospedale del Mare: terapia intensiva 3 / - 4 rispetto a ieri (attivi 16 posti letto)

- Ospedale del Mare (ex day surgery): subintensiva 7 / + 0 rispetto a ieri (attivi 8 posti letto); degenza 30 / - 2 rispetto a ieri (attivi 39 posti letto)

- Covid Residence Ospedale del Mare: ospiti 0 / + 0 rispetto a ieri (chiuso)

- Covid Center Loreto Mare: degenza 42 / + 2 rispetto a ieri (attivi 50 posti letto); terapia sub-intensiva 18 /+ 1 rispetto a ieri (attivi 20 posti letto)

- Covid Center San Giovanni Bosco: degenza 24 / - 2 rispetto a ieri (attivi 40 posti letto); degenza specialistica - ortopedia 5/ + 0 rispetto a ieri (attivi 6 posti letto); chirurgia 12/ + 2 rispetto a ieri (attivi 15 posti letto); cardiologia 0/ - 1 rispetto a ieri (attivi 8 posti letto); UTIC 2/ - 1 rispetto a ieri (attivi 4 posti letto).