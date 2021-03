Covid-19, crescono i ricoveri a Napoli: oltre 200 nuovi positivi e 4 decessi in 24 ore

Sono 214 i nuovi positivi a Napoli registrati nelle scorse 24 ore. E' quanto si apprende dai dati diffusi oggi dall'Asl Napoli 1 Centro. 1627 i test analizzati, con un rapporto positivi/tamponi del 13,15%.

135 sono le nuove guarigioni. Crescono i ricoveri in ospedale (+ 9) e quelli in terapia intensiva (+1). Quattro i nuovi decessi: tre presso l'Azienda ospedaliera dei Colli, uno al San Giovanni Bosco. Registrati anche altri 18 decessi, avvenuti tra il 20 dicembre e l'11 febbraio e rilevati in data odierna nella piattaforma anagrafica. Oltre 4800 sono le persone attualmente in isolamento domiciliare.

I dati nel dettaglio