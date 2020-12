Coronavirus, oltre 460 nuovi casi di positività a Napoli negli ultimi due giorni: 19 i decessi

Sono 463 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati tra i residenti nella città di Napoli negli ultimi due giorni. E' quanto emerge dal bollettino diffuso quest'oggi dal Comune sulla base dei dati del contagio da Coronavirus forniti dall'Asl Napoli 1 Centro.

Sono 19, purtroppo, i nuovi decessi registrati rispetto al bollettino di lunedì scorso, con il bilancio totale delle vittime che sale a 587 dall'inizio della pandemia.

Attualmente le persone residenti a Napoli e positive al Covid sono 18.926, delle quali 18.533 sono in isolamento domiciliare e 393 ricoverate in ospedale (31 in terapia intensiva). Ben 1057, invece, sono i nuovi guariti.

Il prossimo bollettino cittadino sarà diffuso dal Comune venerdì 4 dicembre.