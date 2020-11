Covid a Napoli, 529 nuovi positivi. Le vittime sono 12

Sono 529, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi al Coronavirus di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro. Emergono dall'analisi di 4.233 tamponi (positivi 12,50%), di cui 1.728 analizzati in laboratori privati (positivi 18,06%).

Dei tamponi, 312 sono stati eseguiti da laboratori privati su richiesta diretta e senza oneri a carico della sanità regionale. Sono asintomatici in 301 e sintomatici in 11.

Sono invece 74 i positivi emersi da tamponi eseguiti da USCA (Napoli). Sono contatti stretti di positivi, e al momento si stanno testando ulteriori loro contatti stretti.

Il numero dei tamponi effettuati su richiesta del medico di base e risultati positivi è invece pari a 86, tutti sintomatici.

Provengono invece dagli istituti penitenziari due tamponi risultati positivi, e 14 positivi si devono invece a screening di strutture varie: sanitarie pubbliche e private, enti pubblici, forze dell'ordine. Infine, ulteriori 41 tamponi positivi derivano da screening preventivo in accesso a strutture sanitarie.

Gli altri numeri diffusi dall'Asl: +173 guariti, +19 ricoveri in ospedale, +4 ricoveri in terapia intensiva, +322 in isolamento domiciliare, 12 i deceduti di cui tre dal 12 al 14 novembre e 9 nelle ultime 24 ore.

La situazione degli ospedali

Il Covid center dell'Ospedale del mare ha in terapia intensiva 20 persone, come ieri, con attivi 30 posti letto. In subintensiva ci sono 8 pazienti (nessuno in più) su 8 posti letto attivi. I degenti sono 39 su 39 posti letto attivi.

Nel Covid Residence Ospedale del mare gli ospiti sono 15 (due in meno di ieri) con attive 84 stanze (uso singolo o doppio).

Il Covid center del Loreto mare ha in degenza 47 pazienti come ieri, 50 i posti letto attivi. In terapia subintensiva ci sono 12 pazienti (gli stessi di ieri) con 10 posti letto attivi.

Infine, il Covid Center San Giovanni Bosco ha in degenza 12 persone, +8 rispetto a ieri, con attivi 40 posti letto.

I numeri in Campania

Pesante il numero dei decessi Covid aggiornato oggi dall'Unità di Crisi in Campania: sono altre 75 le persone morte tra il 3 e il 17 novembre. In totale sono 1.160 le persone decedute dall'inizio della pandemia.

I positivi del giorno in regione sono 3.657, su 23.479 tamponi effettuati.