Coronavirus, oltre 150 nuovi positivi e 5 morti a Napoli

Sono 152 i nuovi positivi a Napoli registrati nelle scorse 24 ore. E' quanto si apprende dai dati diffusi oggi dall'Asl Napoli 1 Centro. 2689 i test analizzati, con un rapporto positivi/tamponi del 6,65%.

223 sono le nuove guarigioni. Crescono i ricoveri in ospedale (+ 1) e quelli in terapia intensiva (+ 4). Cinque i nuovi decessi: quattro al Cardarelli, uno al San Giovanni Bosco. Oltre 4,5mila sono le persone attualmente in isolamento domiciliare.

I dati nel dettaglio

Il bollettino cittadino su base settimanale

Il Comune di Napoli ha diffuso il bollettino settimanale sulla situazione dei contagi Covid-19 in città, aggiornato a oggi mercoledì 17 febbraio. Come si evince dai dati, sono quasi 1300 i casi di positività in più rispetto a mercoledì scorso.

Il totale dei “positivi attivi” è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica: cioè i “ricoverati in ospedale” e “in isolamento a casa”. I dati sono trasmessi dall'ASL Napoli 1 Centro.

Il prossimo bollettino sarà diffuso mercoledì 24 febbraio.