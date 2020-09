Coronavirus in Campania, ancora oltre duecento positivi in 24 ore: il bollettino

La Regione Campania attraverso la task force che sta affrontando l'emergenza Covid-19 ha reso noto il bollettino di oggi sui contagi nel territorio regionale.​

I positivi nelle ultime 24 ore sono 245, risultanti dall'analisi di 5.539 tamponi effettuati. In totale così i positivi dall'inizio dell'emergenza salgono a 11.874, riscontrati su di un totale di 578.480 test.

Non vi sono vittime nell'ultima giornata, per un totale che resta fermo a 460 persone.

In crescita invece i guariti: sono 136, così da portare il totale dall'inizio della pandemia a 5.824.

I dati dell'Asl su Napoli

Sono 110 invece i nuovi positivi al Coronavirus a Napoli comunicati oggi dall'Asl Napoli 1 nel suo consueto riepilogo dei dati. Emergono da 1.648 tamponi complessivi effettuati. Dei 110, 41 positivi sono contatti stretti di positivi precedentemente emersi, 22 sono sintomatici tamponati su richiesta dei medici di base, 36 per motivi da chiarire, 11 derivano infine da tamponi successivi a screening sierologici privati.

L'Asl Napoli 1 Centro comunica che tutti e 110 i nuovi positivi sono in isolamento domiciliare, con nessun nuovo ricovero in ospedale.

La nuova ordinanza

Intanto in giornata Palazzo Santa Lucia ha reso noti i contenuti della nuova ordinanza firmata da Vincenzo De Luca. La nuova misura consiste nell'obbligatorietà dei tamponi per chi rientra in aereo dall'estero.