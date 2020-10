Coronavirus, nuovo record di contagiati in Campania: 1.410

Nuovo record, dopo quello di ieri, in fatto di contagiati da Covid-19 in un singolo giorno in Campania. Il bollettino diffuso dall'unità di crisi parla chiaro: è il giorno peggiore per la regione dall'inizio della pandemia.

I positivi del giorno sono 1.410, di cui 67 sintomatici e 1.343 asintomatici. Sono stati riscontrati su 14.704 tamponi effettuati in tutta la Campania.

Il totale dei positivi in regione dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 24.443 su di un totale di tamponi arrivato a 751.931 unità.

Se i guariti del giorno sono 74, non ci sono stati morti da Covid nelle ultime 24 ore per un totale che resta fermo a 499 vittime.

Dall'unità di crisi anche il consueto report su base regionale dei posti letto Covid. I posti letto di terapia intensiva complessivi sono 110, con 75 di questi occupati. I posti letto di degenza complessivi sono 840: ne restano liberi 23 (817 quelli occupati).

Il bollettino dell'Asl Napoli 1 Centro

Per quanto riguarda la situazione a Napoli città, sono 390 i nuovi positivi al Covid registrati dall'Asl Napoli 1 Centro. È la stessa azienda sanitaria locale a renderlo noto. I guariti del giorno sono 57, con -3 ricoveri in ospedale e -1 in terapia intensiva, ma +366 persone in isolamento domiciliare.