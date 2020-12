Covid, il bollettino regionale: 63 vittime, ma la cala percentuale di tamponi positivi

La task force regionale per l'emergenza Covid-19 ha reso noti i dati sulla situazione epidemiologica in Campania.

I positivi del giorno sono 1.340, di cui 87 sintomatici e 1.253 asintomatici. Sono stati riscontrati su 18.023 tamponi effettuati in tutta la Campania. La percentuale di positivi sui tamponi effettuati è quindi pari a 7,43, ben un punto in meno di ieri.

Il totale dei positivi in regione dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 171.332 su di un totale di tamponi arrivato a 1.769.241 unità. I guariti del giorno sono 2.962 (dall'inizio 74.624), mentre sono 63 le vittime, 17 decedute nelle ultime 48 ore e 46 decedute in precedenza ma registrate ieri​. Il totale dei morti dall'inizio della pandemia è arrivato, in Campania, a 2.228.

Dall'unità di crisi anche il consueto report su base regionale dei posti letto Covid. I posti letto di terapia intensiva complessivi sono 656, con 144 di questi occupati. I posti letto di degenza complessivi - tra offerta pubblica e privata - sono 3.160: ne sono occupati 1.828.

