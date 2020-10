Coronavirus, ancora record di positivi in Campania: quasi 550 i nuovi casi

In Campania è ancora record di positivi al Coronavirus. Cresce ancora, vertiginosamente, il contagio nella nostra regione. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, infatti, sono ben 544, a fronte di 7504 tamponi analizzati. Questo è quanto emerge dal bollettino diffuso dall'Unità di Crisi sulla base dei dati aggiornati alle 23,59 del 6 ottobre.

C'è purtroppo anche un nuovo decesso, mentre sono ben 177 i nuovi guariti.

Il riepilogo dei dati

Positivi del giorno: 544

Tamponi del giorno: 7.504

Totale positivi: 15.707

Totale tamponi: 644.967

​Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 469

Guariti del giorno: 177

Totale guariti: 6.895

La divisione per province dei nuovi casi

Napoli (432)

Caserta (68)

Salerno (35)

Avellino (20)

Benevento (6)

400 nuovi casi nella città di Napoli in soli due giorni

Impennata di nuovi casi anche a Napoli nelle ultime 48 ore. Sono 400, infatti, i contagi in più rispetto al bollettino di lunedì scorso, sulla base dei dati forniti dall'Asl Napoli 1 al Comune. Gli attualmente positivi in città sono 2922. In totale i positivi registrati a Napoli, dall'inizio della pandemia, sono 4709.

Report posti letto su base regionale

Posti di terapia intensiva disponibili: 99

Posti letto di terapia intensiva occupati: 52

Posti letto di degenza disponibili: 663

Posti letto di degenza occupati: 521.

Come programmato, a questi posti letto disponibili, si aggiungono, in caso di necessità, quelli della “Fase C” che prevede l'attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva, rende noto l'Unità di Crisi.