Coronavirus, 171 nuovi positivi ed un decesso in Campania: il bollettino

171 nuovi positivi ed un decesso nelle ultime 24 ore in Campania. Questo è quanto emerge dal bollettino sul Coronavirus in Campania diffuso dall'Unità di Crisi regionale, sulla base dei dati aggiornati alle 23,59 del 3 settembre. Dei nuovi contagi registrati, per 10 casi si tratta di vacanzieri di rientro dalla Sardegna, 15 da Paesi esteri e altri 7 connessi a rientri.

6211 i nuovi tamponi analizzati, per un totale 442.610 test effettuati nella nostra regione dall'inizio della pandemia.

19 sono anche le nuove guarigioni registrate per un totale di 4.471 (di cui 4.466 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

Il riepilogo dei dati

Positivi del giorno: 171 (*)

Tamponi del giorno: 6.211

Totale positivi dall'inizio della pandemia: 7.649

Totale tamponi: 442.610

​Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 447

Guariti del giorno: 19

Totale guariti: 4.471

La situazione a Napoli

Sono 157 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati a Napoli negli ultimi giorni. Questo è quanto emerge da secondo bollettino settimanale sui numeri del Covid in città diffuso dal Comune, sulla base dei dati forniti dall'Asl Napoli 1 Centro.

Attualmente sono 949 le persone positive al virus nel capoluogo campano. Salgono a 900 in totale i guariti, mentre il numero dei deceduti resta fortunatamente invariato (146 dall'inizio della pandemia).

Salgono a 50 (da 34) i ricoverati in ospedale, 2 dei quali si trovano in terapia intensiva. 899 sono, invece, le persone che si trovano in isolamento domicilare.

Il prossimo bollettino cittadino sarà diffuso martedì 8 settembre.