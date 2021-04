Coronavirus, oltre 2200 nuovi positivi in Campania: registrati altri 12 decessi

Sono 2232 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 22075 tamponi molecolari analizzati (rapporto positivi/tamponi al 10,11%). Questo è quanto emerge dai dati del consueto bollettino quotidiano di aggiornamento sull'emergenza Coronavirus diffuso dall'Unità di Crisi regionale.

Dei nuovi positivi, 761 sono i sintomatici. 1937 sono le nuove guarigioni, mentre si aggrava di altre 12 vittime il bilancio dei deceduti: 9 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, altri tre in precedenza ma registrati ieri.

Il riepilogo dei dati

Positivi del giorno: 2.232 (*)

di cui

Asintomatici: 1.471 (*)

Sintomatici: 761 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 22.075

Tamponi antigenici del giorno: 7.605

?Deceduti: 12 (9 deceduti nelle ultime 48 ore, 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri)

Totale deceduti: 5.934

Guariti: 1.937

Totale guariti: 270.531

?Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 145

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e offerta privata)

Posti letto di degenza occupati: 1.532

De Luca: "Situazione ancora delicata"

"Dal punto di vista della situazione ospedaliera siamo all'avanguardia in Italia. Abbiamo 131 posti occupati in terapia intensiva. La Lombardia ne ha 5 volte di più, il Piemonte il doppio. Quindi, per quanto riguarda la saturazione delle terapie intensive, non abbiamo problemi. Non abbiamo avuto problemi neanche per i reparti ordinari. Abbiamo fatto un buon lavoro. Intendiamoci: la situazione rimane delicata e pesante. Noi dobbiamo essere più attenti degli altri. Abbiamo circa 2000 contagi. Il dato significativo è questo: tra i nuovi positivi, il 95% è paucisintomatico o non sintomatico, altrimenti sarebbe un disastro. Per questo stiamo reggendo bene". Così il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha parlato della situazione epidemiologica in Campania a margine di un evento istituzionale in Cilento.