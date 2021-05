Emergenza Covid, in Campania positivi all'8,7%. Dodici nuove vittime

Sono 1.950 i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 22.399 tamponi molecolari processati.

A fare come di consueto il punto sull'emergenza Coronavirus nel territorio regionale è una nota della task force della Regione Campania.

La percentuale di test positivi tra quelli analizzati è pari a 8,7 punti, in linea con i giorni scorsi in cui pure si attestava tra l'8 e il 9%.

I numeri nel dettaglio. Dei nuovi positivi, 1.374 sono asintomatici, 576 i sintomatici. Sono 1.729 i guariti e 12 le vittime, di cui 10 decedute nelle ultime 48 ore, e 2 in precedenza ma registrate ieri.

Per quanto riguarda gli ospedali sono 137 i posti letto occupati in terapia intensiva (656 il totale dei disponibili) e 1.441 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale di quelli disponibili).

La campagna vaccinale

In giornata la azioni in Campania, i dati della Regione: ieri 50mila somministrazioni

„Regione aveva reso noti i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 di oggi. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.231.013 cittadini (ieri erano 1.202.252). Di questi 482.590 (ieri 461.456) hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state quindi in totale - aggiunge Palazzo Santa Lucia - 1.713.603? (1.663.708 ieri). In totale quindi nelle ultime 24 ore sono state vaccinate 49.895 persone. Nell'infografica ufficiale, le vaccinazioni suddivise per categoria.

Notizia di oggi anche l'inaugurazione, prevista per domani, dell'hub vaccinale di Capodichino nell'hangar Atitech. Garantirà oltre 6mila vaccinazioni al giorno per gli utenti delle ASL Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord e Napoli 3 Sud. Prima del via alle vaccinazioni, alle 10,30, i direttori delle Asl e il presidente Atitech incontreranno nell'hub il governatore Vincenzo De Luca.