Coronavirus, 35 nuovi casi di positività in Campania: il bollettino

Sono 35 i nuovi casi di positività al Coronavirus, a fronte di 3156 tamponi analizzati, registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Questo è quanto emerge dai dati diffusi dall'Unità di Crisi regionale, aggiornati alle 23,59 di lunedì 17 agosto.

12 dei nuovi positivi sono provenienti dall'estero, o si tratta di contatti di precedenti casi di rientro.

Ci sono anche 6 nuovi casi di guarigione (con i guariti che salgono in totale a 4311), mentre non si registrano fortunatamente nuovi decessi.

Il totale dei positivi in Campania dall'inizio della pandemia sale dunque a 5347 unità, a fronte di 366.453 test esaminati.

Le persone attualmente positive al Covid-19 in Campania sono 596, 51 delle quali ricoverate in ospedale (due in terapia intensiva) e 545 in isolamento domiciliare, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute nel consueto bollettino pomeridiano. A livello nazionale, invece, sono 403 in totale i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore.

Il riepilogo numerico

Positivi del giorno: 35

Tamponi del giorno: 3.156

Totale positivi dall'inizio della pandemia: 5.347

Totale tamponi: 366.453

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 440

Guariti del giorno: 6

Totale guariti: 4.311

La situazione a Napoli

Sono ben 37 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nella città di Napoli negli ultimi giorni. E' questa la principale differenza che emerge nel bollettino odierno, diffuso dal Comune sulla base dei dati dell'Asl Napoli 1 Centro, rispetto al precedente resoconto datato venerdì 14 agosto.

Le persone attualmente positive al Covid-19 in città salgono, dunque, a 121 (1148 in totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria).

Non si registrano fortunatamente nuovi decessi, il cui computo totale nel capoluogo campano resta fermo a 143 dall'inizio della pandemia.

Cresce anche il numero dei guariti (da 882 a 884), e da 18 a 23 quello dei ricoverati in ospedale (1 dei quali in terapia intensiva). Sale di 30 unità anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, da 68 a 98.