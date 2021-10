Lavoro e caro bollette, i disoccupati bloccano Napoli

Traffico paralizzato nel centro di Napoli. Circa 150 disoccupati del Movimento 7 novembre sono partiti in corteo da piazza Dante, ma sono stati fermati dal blocco delle forze dell'ordine in piazza Carità, dove è stato messo in atto un blocco stradale.

Il motivo della protesta è da ricercare principalmente nelcaro-bollette, ma i portavoce del Movimento hanno posto l'attenzione anche sul lavoro, in particolar modo sull'assunzione da parte di Asia di personale dalle agenzie interinali invece di ricorrere ai bacini di disoccupati.

Lasciata piazza Carità, il corteo ha percirso via Medina per giungere davanti al Comune di Napoli e chiedere un incontro con il sindaco Gaetano Manfredi.