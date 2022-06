Restano bloccati nell'ascensore dell'hotel: paura per una comitiva di turisti

Una comitiva di turisti era rimasta bloccata in un ascensore a Procida, ma l'intervento di carabinieri e protezione civile ha permesso loro di trascorrere una notte tranquilla in albergo.

La comitiva di turisti dopo aver passato una bella serata sull’isola aveva deciso di rientrare in albergo. In 7, una volta entrati in hotel avevano preso l’ascensore. L’impianto di sollevamento però si è bloccato e il caldo ha poi aumentato il panico del gruppo.

I vigili del fuoco sono sull’isola fino alle 20 mentre il personale della manutenzione non era contattabile. Per la proprietaria dell’albergo non era rimasto che chiamare i carabinieri. I militari sono intervenuti col personale della protezione civile locale: hanno raggiunto il cavedio dell’ascensore e aperto la botola facendo uscire incolumi i malcapitati.