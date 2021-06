Due minori si nascondono sul treno della metro: linea bloccata

I due giovani si sarebbero nascosti per evitare il controllo del titolo di viaggio

Non hanno il biglietto e si nascondono nei vagoni della metro, causandone un lungo stop. I Carabinieri della stazione di Posillipo sono intervenuti ieri sera in Corso Vittorio Emanuele, presso la stazione ferroviaria di Mergellina.

L'addetto alla vigilanza aveva segnalato due minorenni, un quindicenne e un sedicenne che sprovvisti di biglietto si erano sottratti al controllo del titolo di viaggio, nascondendosi a bordo delle carrozze del treno metropolitano della linea 2.

Durante le "ricerche" dei giovani da parte del personale di bordo la linea è stata interrotta per circa 20 minuti per riprendere regolarmente solo quando i due sono stati intercettati. Quando sono arrivati i carabinieri i ragazzi sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio e affidati ai rispettivi genitori.