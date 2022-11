Resta bloccata in casa senza medicine: salvata con un gommone della Protezione Civile

Questo pomeriggio i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di stabia e personale della protezione civile sono intervenuti in via Ripuaria in soccorso di una 57enne. La donna aveva necessità di medicinali salvavita ma era rimasta bloccata in casa per l’allagamento della strada dovuta allo straripamento del fiume Sarno.

La donna è stata soccorsa con un gommone della Protezione civile ed è stata portata al sicuro.