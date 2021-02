Disabile resta bloccata in auto, salvata dai vigili: "Dopo ho trovato anche le ruote bucate"

Intervento repentino della Polizia Municipale di Afragola, coordinata dal comandante Michele Orlando in soccorso a una donna disabile rimasta bloccata in auto a causa di un veicolo che aveva occupato indebitamente lo spazio riservato alle persone con disabilità. "Sono stufa di questa mentalità - dichiara la donna - l'uomo si è giustificato dicendo che avrei potuto chiamarlo per fargli spostare l'auto, ma questo non va bene - tuona la malcapitata, esponente dell'Osservatorio per la Disabilità La Battaglia di Andrea - le persone non devono piú occupare indebitamente i posti riservati ai disabili".

Intanto per l'automobilista è scattata la contravvenzione da parte della Polizia Locale di Afragola. La donna ritornata dopo mezz'ora ha anche trovato le due ruote posteriori dell'auto bucate.