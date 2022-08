Blitz antidroga: le immagini dell'operazione e tutti i nomi degli arrestati (VIDEO)

Sono 18 le persone destinatarie dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Torre Annunziata. Il blitz all'alba nel rione Poverelli ha portato in manette 17 degli indagati mentre una sola persona è al momento irreperibile. Ecco i nomi degli arrestati.

1)SPERANDEO Luigi, nato a Torre Annunziata, il 9.8.1992, residente a Torre Annunziata

2) EVACUO Andrea, nato a Torre Annunziata, il 31.7.1979, domiciliato in Torre Annunziata

3) FERRAIUOLO Rita, nata a Vico Equense il 14.3.1982, domiciliata in Torre Annunziata

4)EVACUO Michele, nato a Torre Annunziata il 4.10.1976, residente in Torre Annunziata

5) EVACUO Anna, nata a Torre Annunziata il 21.4.1975, residente in Torre Annunziata

6)EVACUO Ilaria, nata a Torre Annunziata il 3.7.1992, residente Trecase

7)EVACUO Pasquale, nato a Torre Annunziata il 16.4.1996, residente in Torre Annunziata

8) EVACUO Italo, nato a Torre Annunziata il 25.2.1998, ivi res.

9) GEMIGNANI Maddalena. nata a Torre Annunziata. il 25.1.1990. ivi residente.

10) CARPENTIERI Salvatore, nato a Torre Annunziata, il 27.10.1989. ivi residente

11)FRATERNO Matteo, nato a Torre Annunziata, il 9.12.1996, ivi domiciliato

12) COLONIA Michele, nato a Torre Annunziata il 7.5.2000. ivi residente

13) GALLO Lucia, nata a Torre Annunziata il 27.9.1978. ivi residente

14) LANGELLA Antonio, nato a Torre del Greco. il 10.8.1999. residente Torre Annunziata,

15) APUZZO Nicola, nato a Torre Annunziata 1.8.1987. residente Torre Annunziata

16) APUZZO GENNARO, nato a Torre Annunziata, il 9.7.1992. residente Torre Annunziata

17) PEROTTI Maria, nata a Torre Annunziata. il 27.12.1994. residente in Torre Annunziata

18) D'ACUNZO GIOVANNA, nata a Torre Annunziata. il 25.2.1996. residente Torre Annunziata