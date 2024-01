Blitz all'alba: in pieno centro storico scoperto il "mercato" della droga - VIDEO

A Caivano le piazze di spaccio si spostano dal Parco Verde, sempre più presidiato dai carabinieri, al centro storico. A confermarlo è proprio l'ultima operazione degli stessi carabinieri in città. In via Cairoli, in particolare, i militari hanno notato un movimento di persone sul tetto di un palazzo. All'alba, quindi, sono intervenuti e nel corso di un blitz hanno scoperto diversi locali utilizzati per il confezionamento di droga che veniva venduta attraverso la feritoia del portone verde

Scoperta anche la "strada" di fuga dei pusher: a diversi metri dal punto-vendita, una finestra al piano strada coperta da una grata apparentemente impenetrabile. Solo dall’esterno, però, perché nel quarto dell’intelaiatura è stato trovato un piccolo varco. I Carabinieri hanno denunciato quattro persone per spaccio di droga e ricettazione. Sequestrati 200 grammi di hashish, 100 proiettili cal. 38 special, 34mila euro in contante e un sofisticato sistema di videosorveglianza. Gran parte del materiale rinvenuto era occultato sul tetto individuato grazie all'utilizzo di un drone. Anche i locali sono stati sequestrati.