Blatte nel centro cittadino: l'intervento del Comune

Il problema delle blatte rovina ogni anno l'estate agli abitanti del centro cittadino. Dopo le continue lamentele rivolte all'amministrazione comunale, ieri è stato effettuato un servizio di deblattizzazione all'interno dell'area che va da Banchi Nuovi a via Santa Chiara. Un'area densamente popolata da cittadini e turisti che dovrebbe essere solo la prima sottoposta a questo tipo di interventi. Ad annunciarlo è stato il consigliere municipale Pino De Stasio che ha anticipato che gli interventi continueranno anche in tutte le aree della città.

Il post del consigliere

“Questa notte con l’ausilio importante degli agenti della Polizia Municipale, insieme agli uffici del Servizio Ciclo Integrato delle acque del Comune, ABC, ASL NA 1 ufficio bonifica urbana, l’area di Banchi Nuovi e via Santa Chiara è stata interessata ad una radicale operazione di deblatizzazione. Lo sforzo quotidiano dei nostri uffici con gli operatori specializzati per questa importante azione di bonifica del territorio, continuerà nelle prossime sere in tutta l’area del centro di Napoli. Bene così. Un’altra buona notizia, che si somma alle altre che giungono ogni giorno per la nostra amatissima città”.