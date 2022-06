Il caldo fa saltare la corrente elettrica: blackout ai Colli Aminei

Un blackout ha preoccupato l'area collinare di Napoli dove per diverso tempo è mancata la corrente elettrica. In particolare sono state interessate le aree comprese tra viale Colli Aminei e via Nicolardi. Secondo una prima valutazione dei tecnici, potrebbe essere stata la forte ondata di calore ad aver provocato il guasto. Anzi in realtà potrebbero essere addirittura due i problemi che hanno colpito i cavi interrati.

I tecnici hanno dovuto installare un cavo esterno che è servito a bypassare le linee danneggiate. È questo il metodo utilizzato dalla ditta titolare del servizio per permettere l'erogazione della corrente elettrica prima che il guasto venga riparato.