Illuminazione pubblica: finito il black out a Chiaia

Come annunciato a NapoliToday dall'assessore Edoardo Cosenza, competente al settore, da stasera luci pubbliche accese in tutta Chiaia: è finalmente terminata, con esito positivo, la riparazione alla cabina litoranea, che porta l'energia elettrica ai lampioni di una zona molto vasta, che si estende da via Medina a Piazza Amedeo passando per Monte Di Dio.

Ben 14 le celle dell'impianto che erano saltate costringendo al buio da lunedì scorso praticamente tutte le strade e i vicoli ad est del quartiere.