Bisca clandestina in un noto locale del centro: sequestrati anche più di 22mila euro

Blitz a Villaricca da parte dei carabinieri che durante la notte hanno fatto irruzione in un locale di via della Repubblica che una volta era un bar. Sollevata la saracinesca i carabinieri hanno trovato 7 persone di cui 4 già note alle forze dell’ordine. Erano tutti seduti a un tavolo tra il fumo, le carte da poker e tanti soldi.

In quell’istante il banco era di 6.370 euro e i carabinieri hanno perquisito i presenti trovando nelle loro tasche altro denaro contante per un totale di 16.190 euro. I 22.560 euro sono stati sequestrati. Analoga sorte per la bisca clandestina. I 7 – tra i 32 e i 52 anni – sono stati denunciati per “esercizio e partecipazione a giochi d'azzardo”.