Oltre cento nuovi alloggi, ma mancano le assegnazioni |VIDEO

Si tratta dell'eco-quartiere al confine di Barra e Ponticelli che dovrà sostituire i Bipiani. Il cantiere partirà nelle prossime settimane. Le case sono state promesse agli oltre 300 abitanti che per trent'anni hanno vissuto nei mostri d'amianto, ma non esiste ancora nessun atto formale

Quello dell'eco-quartiere di Napoli Est potrebbe essere il primo progetto finanziato con il Pnrr a partire. Eppure, per gli oltre 300 abitanti dei bipiani di Barra-Ponticelli, non c'è alcuna certezza di ricevere l'alloggio tanto agognato.

Nei mesi passati, l'eco-quartiere, composto da 108 alloggi ad alta sostenibilità ambientale, è stato presentato come la soluzione a uno scempio che dura dalla fine degli anni '80, quando per fronteggiare l'emergenza terremoto furono realizzati i bipiani, prefabbricati su due livelli con coperture in cemento-amianto. Col tempo, questo insediamento è diventato il simbolo del degrado. I residenti vivono tra insetti, topi, cavi elettrici scoperti. Il contatto continuo con l'eternit ha causato malattie respiratorie e diversi decessi.

Il cantiere dovrebbe aprire nelle prossime settimane. Sono stati stanziati 25 milioni di euro. Il progetto è stato accolto con speranza dagli abitanti, ma persiste un enorme punto interrogativo: l'assegnazione dei 108 alloggi. L'intoppo è burocratico. Formalmente, gli 82 nuclei familiari censiti non rientrerebbero in nessuna graduatoria. E sarebbe difficile il contrario visto che per il Comune, sulla carta, i bipiani non sono neanche classificabili come 'abitazioni'.

La situazione è simile, seppur in numero ridotto, a quella vissuta dalla popolazione delle Vele di Scampia, quando fu necessaria una norma ad hoc per assegnare le nuove case realizzate ai chi risiedeva nei casermoni di Napoli Nord, senza attingere alla graduatoria regionale. Questo passaggio, per i bipiani, non è stato ancora fatto.

"E' stato istituito un tavolo di confronto con più istituzioni - spiega Patrizio Gragnano, consigliere del Movimento 5 Stelle della VI Municipalità che da anni si occupa della vicenda - Noi stiamo lottando perché questi 108 alloggi vadano tutti a chi in questi trent'anni ha pagato con la salute questo scempio e l'inadeguatezza di almeno tre amministrazioni comunali. Ad oggi questa condizione non c'è e va costruita al più presto".