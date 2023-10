Bimbo ucciso a Cardito, confermato l'ergastolo al patrigno: annullato quello per la madre

La Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo inflitto a Tony Essobti Badre, il patrigno di Giuseppe Dorice, il bambino di otto anni ucciso a bastonate a Cardito il 27 gennaio 2019.

Badre era stato condannato anche per il tentato omicidio della sorellina più grande di Giuseppe.

La Corte ha, invece, annullato l'ergastolo per Valentina Casa, madre del bimbo, e ha disposto il processo di secondo grado davanti a un'altra sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli.

"Soddisfazione" per la decisione presa nei confronti di Badre, è stata espressa dall'avvocato Clara Niola, legale di Cam-Telefono Azzurro, che si costituì parte civile. L'avvocato Niola - come riporta l'Ansa - esprime, invece, "amarezza per l'annullamento nei confronti della mamma. Restiamo in attesa di conoscere le motivazioni per esprimere un commento su questa sentenza".