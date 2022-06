Bimbo salvato nel giorno della festa per la Madonna: in città si grida al miracolo

Si grida al miracolo a Giugliano dove un bambino, arrivato in gravi condizioni in ospedale, è stato salvato. All’ospedale San Giuliano di Giugliano i medici hanno salvato la vita a un bambino di soli 8 anni arrivato esanime. C’è chi grida al miracolo visto che l'episodio è capitato proprio nel giorno della Madonna della Pace.

Il piccolo, come riporta TeleClubItalia, è giunto in ospedale alle 5 del mattino esanime. I genitori lo hanno trasportato al pronto soccorso dopo che ha avuto uno svenimento a casa per un arresto cardiocircolatorio che, sembra, sia durato quasi un’ora.

Anche i medici non si spiegano come sia possibile che sia vivo. Dopo aver ripreso conoscenza il piccolo è stato trasferito all'ospedale Santobon di Napoli. Una bella notizia che, come detto, in città vedono come un segno prodigioso legato alla festa della Madonna.