Bimbo di un mese diventa cianotico nello studio pediatrico: la corsa in ospedale per salvargli la vita

È successo stamattina. Il 118 di pozzuoli viene allertato per “ab ingestis” e “cianosi” in bimbo di un mese, il piccolo si trovava all’interno dello studio del pediatra a via Artiaco a Pozzuoli.

"Alle 11.20 parte la folle corsa del mezzo India dal Santa Maria delle Grazie. Alle 11.23 è già sul posto, l’equipaggio preleva il bimbo, effettua le prime manovre anche grazie all’automedica poco distante. Entrambi i mezzi arrivano dopo soli 12 minuti al Santobono", rende noto Nessuno Tocchi Ippocrate.