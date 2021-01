Bambino delle elementari positivo al Covid: intera classe in quarantena

Un bambino è risultato positivo al Covid ed è scattata la quarantena per un'intera classe di 12 bambini a Sant'Anastasia, in provincia i Napoli. I piccoli alunni sono finiti in isolamento fiduciario dopo la scoperta del caso, in attesa di tampone. "La dirigente - ha spiegato il sindaco Carmine Esposito - ha attivato immediatamente le procedure del caso, ed i bambini sono in attesa di tampone. In questi giorni ho visitato le scuole del territorio e devo dire che le norme sono rispettate, possiamo dire che le scuole sono sicure. A quanto ho saputo il bambino ha contratto il virus a casa".

Ancora un caso di positività a scuola

I casi di contagio segnalati in varie scuole campane, quindi, aumentano. Nella mattinata di ieri, infatti, è stata disposta la quarantena domiciliare fiduciaria per una seconda elementare dell'Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi di Torre Annunziata, dopo la positività di un alunno al Covid-19. Per la classe in questione sono sospese, dunque, le attività didattiche in presenza fino al prossimo 26 gennaio: da martedì 19 le attività proseguiranno in modalità a distanza.